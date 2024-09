A diákok ünneplőbe öltözve, osztályonként vonultak be a bazilikába, ahol külön köszöntötték az iskolát most kezdő elsősöket. Holló Gábor, a bazilika káplánja celebrálta a szentmisét. A tanulóknak még hétfőn, azaz az első tanítási napon kiosztották a tankönyveket is az iskolában.