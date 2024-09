A közel 150 egykor diplomát szerző diák között hárman voltak azok – Géczy Istvánné (Tóth Olga), Horváth Gézáné (Tamási Margit) és Somfai Tiborné (Muskóczki Éva) – akik hetven évvel ezelőtt szerezték meg oklevelüket, így ők rubin oklevelet vehettek át az ünnepségen.

Mellettük öten részesültek vas, húszan gyémánt – 65, illetve 60 éve diplomáztak – oklevélben. Az arany fokozatot 120 egykori líceumi végzős kapta meg. Ez utóbbiak között – több, később a főiskolán oktató pedagógus, Roncz Béla, Bocz Árpád, Hacsi Lajos – találhatjuk a Hírlap jogelődje, a Népújság egykori munkatársát, később az egri televíziózás meghatározó alakját, Tóthné Szüle Ritát, akinek portréját hamarosan közöljük.

Szüle Rita az arany oklevél átvétele kapcsán számos érdekességről beszélt portálunknak, így például arról, hogy a megyei napilap legendás főszerkesztője, Gyurkó Géza hívta meg az újsághoz gyakornoknak még hallgatóként, s az első feladata az akkor Ho Si Minh nevét viselő tanárképző főiskola egyik vietnámi hallgatójával, egy aranyos kislánnyal való interjúkészítés volt. Volt kollégánk beszélt arról is, hogy a főiskolához ezer szállal kötődik azóta is: iker lányai a gyakorló iskolába jártak, illetve kilenc éves unokáját is a "kettes iskola" tanulói között találhatjuk.