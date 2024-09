Az egri Govinda is tudott egytálételt küldeni a gáton dolgozóknak. Az Ételt az Életért Alapítvány - Food for Life Hungary által koordinált akcióba segíthettünk mi is, amit a hétvégén osztottak ki a Duna mindkét oldalán dolgozó katonáknak, vízügyes szakembereknek és önkénteseknek - adta hírül Facebook-posztjában az egri étterem.

A fővárosi Krisna-hívők aktívan részt vettek az árvízvédelemben is: homokzsákot pakoltak, "éjjeli őrjáraton" vettek részt az ártérben - és persze sokszáz adag meleg ebédet és tartós élelmiszert is kiosztottak. Reméljük mindenkinek ízlett az egri vega gulyásleves! - fogalmaztak.

A Govinda Étterem egyébként rendszeresen segít a rászorulóknak. Naponta 750 adag ingyenebédet oszanak ki, a téli időszakban szeretetlakomával, élelmiszercsomaggal várják a nélkülözőket, emellett pedig a fenntarthatóságot is szem előtt tartják.