Egerben tartja küldöttgyűlését a Nemzeti Pedagógus Kar. A háromnapos esemény kedden kezdődött elnökségi üléssel, míg a szakmai és területi küldöttek szerdán és csütörtökön hallgatnak meg beszámolókat, illetve az oktatással foglalkozó államtitkárságok tájékoztatóit.

Az elmúlt 10 évet értékelték a Nemzeti Pedagógus Kar egri küldöttgyűlésén

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke az esemény sajtótájékoztatóján elmondta, a köztestület az állami fenntartású oktatási-nevelési intézmények pedagógusait tömöríti, az önkormányzati óvodáktól kezdve a Klebelsberg Központ és a szakképzési centrumok munkatársain át a felsőoktatásig. Az itt tanító pedagógusok számára kötelező a tagság. Kifejtette, folyamatosan fogalmaznak meg javaslatokat az oktatásirányításnak, amelyek egy része beépül a döntésekbe. Fölelevenítette, 2013-as megalakulásukkor tiltakozások voltak, hogy a pedagógusok fegyelmezése érdekében jött létre a testület, etikai vizsgálatok indításával. Erre rácáfoltak, s nem értettek mindenben egyet az oktatást érintő döntésekkel, szakmai javaslatokat fogalmaztak meg. Hozzátette, a kar elnökségét úgy választották meg, hogy figyeltek a területi eloszlásra, de arra is, hogy az oktatás-nevelés minden szegmensét képviseljék, így reagálni tudnak minden kérdésre.

Az elmúlt tíz év fontos ügyei közül fölelevenítette a nyugdíjas pedagógusok alkalmazását, amelyben hangot adtak véleményüknek, így vált lehetővé először az, hogy az év közben nyugdíjkorhatárt betöltő pedagógusok végigtaníthatták a tanévet, majd azt is elérték, hogy a nyugdíj mellett tanítók megtarthatják fizetésüket és nyugdíjukat is. Sikerült elérniük változtatásokat a pótlékrendszerben és az intézményvezetői életpályában is. Most pedig ajánlást adtak ki a teljesítmény-értékelési rendszerhez. Horváth Péter hozzátette, a szervezet Budapesten irodát tart fönn, területi szervezeteket, tagozatokat működtet a problémák jelzésére képviseletére.