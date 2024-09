Idén is megrendezték a mónosbéli Batul Fesztivált szombaton, bár az eső itt is közbeszólt, így bekényszerültek a kultúrházba. Helyszíni beszámolókból kiderül, az időjárás csúnyán megtréfált mindenkit, de a közönség és s szereplők kedvét nem tudta elrontani.

A délutánt süteményverseny színesítette, ez évben is rengeteg finomság készült, köztük a szokásos almás fánk. A Pattantyús Martalócok is megmutatták, mit tudnak, illetve volt még kézműves vásár is.

Íme egy kis képes összefoglaló, amelyet Mónosbél község közösségi oldalára töltöttek fel: