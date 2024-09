Wágner Tibor, az Egererdő Zrt. nyugalmazott főmérnöke újabb előadást tartott, most az Észak-Mátrában szerzett élményeit mutatta be, némi humorral fűszerezve – tudatta Vígh Ilona, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezetője.

Az előadásra a nagymúltú parádfürdői Feskó Étterembe várta a közönséget, ami 1929-ben és 1957-ben is az Országos Erdészeti Egyesület Vándorgyűlésének adott helyet. Ezt igazolta az a kép is, mely 1929-es közgyűlésen készült és amelyet csodálkozva néztek a fiatal generáció tagjai. A Károlyi család sokszínű munkássága meghatározza az Észak-Mátra vidékének hangulatát, melyet Tibor is kiemelt előadásában.

Erdész füleknek ismerősen csengő Térfy család múltjáról is beszámolt a sokat látott kolléga, melyt sok-sok személyes anekdota, fénykép követett. Kierkegaard gondolatai szerint: „Az életet csak hátra tekintve lehet megérteni, de élni előre nézve kell.”

Tibor anekdotái, megsárgult képei a mai kornak is nagyon értékesek. Az ősz hajú előadót hallgatva sokszor érezhetjük, hogy kitisztul a kép, helyére kerül egy-egy mozaik a múlt eseményeiből, mely a jelen megpróbáltatásaihoz erőt ad, és bátorít.