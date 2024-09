Ezt ne hagyja ki! Méltó időskor

A járvány alatt is követendő példát mutattak a szépkorúak Gyöngyösön Októbert az idősek hónapjaként is számon tartják a világ sok helyén, így hazánkban is. Ennek célja felhívni a figyelmet arra, hogy a társadalom mindenkori kötelessége a szépkorúak számára méltó öregkort biztosítani.