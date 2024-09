A rendezvényen továbbá megtalálható volt egy bűnmegelőzési kisbusz és sátor is, ahol tanácsadásra és beszélgetésre is várták az érdeklődőket a hivatásosok. A gyermekeknek kiépített KRESZ pálya, ahol gokartozhattak nem csak játék volt, hiszen sok fontos szabályt is tanulhattak a gyermekek a biztonságos közlekedésről. Ezek mellett szintén népszerű volt a KRESZ-totó, melyen különböző ajándékokat nyerhettek a játékosok és a BikeSafe regisztráció és tájékoztató is. A rendőrök pedig nem csak a való életben leselkedő veszélyekre hívták fel a figyelmet a családi napon, hiszen külön tartottak tájékoztatót az online csalásokról és veszélyekről is.



(Főoldali képünk illusztráció, forrás: Shutterstock)