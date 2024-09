Az átadás óta sok pozitív élménynek, vidám gyermek nevetésnek és még több közös játéknak adott otthont a befogadó játszótér Verpeléten. Farkas Sándor, a település polgármestere elmondta, hogy mindennap sok szülő látogatja a játszóteret gyermekeikkel akár napközben, akár délutánonként.

Teljes pompájában a Szerencsejáték Zrt. jóvoltából épült befogadó játszótér

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

A játszótér helyét többen megkérdőjelezték a település lakói közül, ám a polgármester elmondta, hogy ennek több oka van. Egyrészt, a sportpályára eleve sok gyermek jár ki mozogni, így nekik egy helyre került a játék lehetősége is. Másrészt pedig azért választottak egy, a központtól távolabb eső részt, hogy jobban szemmel lehessen tartani a mozgást, egy csendesebb környéken.

Szétszórt alkoholos üvegek és szemét tarkítja a környéket

– Erre sajnálatos módon szükség is van, hiszen már most több zavargást jelentettek a gyermekeknek készített játszótérről. Az átadás óta minden héten minimum egyszer felhívnak a játszótér közelében lakók, este kilenc és éjfél között, hogy kamaszok hangoskodnak, cigarettáznak és isznak a játszótéren. Az állításukat pedig bizonyítja az is, hogy én minden harmadik, negyedik napon reggel kimegyek a játszótérre szétnézni és a hinták csuklóját folyékony zsírral lefújni és ilyenkor mindig találok oda nem illő szemetet. Legtöbbször napraforgó- és tökmaghéjat a homokozóban, alkoholos üvegeket a kukában és a padok körül szétszórva, de vannak olyanok is, akik a gumírozott játék szőnyegen tapossák el a cigarettájukat – részletezte a meghökkentő körülményeket a polgármester.