A Széchenyi István utca 5. szám alatt, ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem (EKKE) Academia Borboltja csütörtökön. A hivatalos megnyitón jelen volt dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az EKKE rektora. Köszöntőjében elmondta, öröm, hogy ilyen gyönyörű helyszínen nyit a borbolt.

Díjnyertes borokat is árulnak az egri egyetem új borboltjában

Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

– Ha kicsit ki is futottunk a turistaszezonból, azt gondolom, most sem késő ez a megnyitó, s ez mérföldkő az intézmény életében. Számos olyan képzési területe van az egyetemnek, amelyre büszkék lehetünk. Ilyen például az agrárterületen a szőlészeti- és borászati képzés – emelte ki.

Szavai szerint elmondható, hogy hazánkban kitűnik az egri egyetem a többi, ezzel a képzéssel foglalkozó intézmény közül azzal, hogy a legtöbb minősített szakember itt dolgozik, tanít.

– Ennek következtében mondható az is, hogy azoknak a tudományos eredményeknek, publikációknak, melyeket a szakemberek fel tudnak mutatni, a felét az EKKE adja. Kiváló a képzés, a kutatás a mi egyetemünkön. Számot adtunk már arról, hogy 2017-től az intézmény kiválósági központ a szőlészeti-borászati területen. De arról is beszámoltunk már, hogy 2021-ben olyan kiválósági pályázati sikert értünk el, mely 1,1 milliárd forintot biztosít kutatásra, fejlesztésre – sorolta az eredményeket.

Más, egyéb nemzetközi sikerekről is megemlékezett, amelyek mások mellett a szőlőnövény klímaváltozáshoz történő adaptációját célozza, de rámutatott arra is, hogy francia, olasz, spanyol kapcsolataik is élőek ezen a területen.

– Jól látszik tehát, hogy az egyetem nemcsak hazai, hanem nemzetközi szinten is elismert. A bordeaux-i kettős képzés is jó példa erre, de előkészítés alatt áll más hasonló képzések indítása is – jelezte.

De visszatérve az eredeti témához elmondta, ha már 25 hektárnyi szőlőjük van, ahol minőségi bort termelhetnek, ehhez minőségi szolgáltatás is dukál. Ennek jegyében nyitották meg a borboltot, ahol az Academia borokat lehet megvásárolni, köztük a díjnyerteseket is. Ilyen a Decanter versenyen bronzérmet nyert két bort, vagy a Winelovers megmérettetésen ezüstöt kapott bort.