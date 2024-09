Nem csak bringás reggelivel készülnek

Évek óta működik már az egri levegőminőség javítására hivatott helyi HungAIRy projekt. Az ökomenedzser felidézte, hogy ennek részeként valósult meg 2 hibrid dokkolóálomással rendelkező közösségi kerékpáros rendszer.

– Minden évben megszervezzük a környezetbarát fatüzeléssel kapcsolatos rendezvényünket is, ahol jótanácsokat, praktikákat hallgathatnak meg a résztvevők kandalló és cserépkályha építő mesterektől, szakemberektől. Komposztálási kiadványainkkal igyekszünk a hulladékkezelési problémákra is megoldásokat bemutatni komposztálási kiadványainkkal. Idén még szeretnénk meghirdetni egy rajzpályázatot is. a tudatos fatüzeléssel kapcsolatos eseményünk októberben lesz, jövő tavasszal pedig újra bringás reggelivel várjuk a kerékpárosokat – árulta el.