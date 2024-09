– A nemzeti sírkert a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság által annak minősített temető, kegyeleti emlékhely, temetési helyek összessége. Virtuális jellegű, vagyis nem egy konkrét temetőhöz köthető, hanem Magyarországot lefedő sírkert, amelybe a magyar történelem és kultúra jelentős alakjainak sírjai tartoznak. Az ő emlékezetük, földi maradványaik fontosak a nemzet számára – emelte ki a megemlékezésen Móczár Gábor a Nemzeti Örökség Intézete főigazgatója. – Óriási kihívás 700 helyszínen, 6300 védett sír gondozását ellátni. Minden évben megtervezzük, hogy az adott esztendő évfordulói, a síremlékek állapota alapján, melyek azok, amelyek bekerülnek a felújítási programba. Bródy Sándor esetében a temetés 100. évfordulója és a sírkő állapota egyszerre indokolta, hogy felújíthassuk, s tettük ezt meg a Magyar Kormány 2 millió forintos támogatásával – tette hozzá.

Bródy Sándor megújult síremlékére egriek is elvitték az emlékezés köveit

Forrás: Huszár Márk / Heves Megyei Hírlap

Beszédében kitért arra, hogy a síremlék felújításával a tiszteletüket is lerótták Bródy Sándor előtt. Szavai szerint Bródy nem csak a magyarságának, megvallásával, hanem zsidóságának megőrzésével is fontos alakja a magyar kultúrtörténetnek. Művei Egert is Budapesthez kapcsolják. Kitért arra, hogy jó volt a Kozma utcai temetőben egri arcokat látni, hiszen a Bródy Sándor Könyvtár kollektívája is tiszteletét tette az eseményen, lerótták kegyeletüket névadójuk megújult síremléke előtt.