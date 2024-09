A III. Országos Csemegeszőlő Kiállításon és Versenyen képviseltette magát az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Kutatási és Fejlesztési Központja – írja az egyetem közösségi oldalán.

A pécsi eseményen a szőlőgénbank különleges fajtáit mutatták be az érdeklődőknek. A Reliance nem csak közönségkedvenccé vált, a zsűrit is elvarázsolta élénk színes és égetett cukorra emlékeztető íze, így ez a tételt végül kategóriagyőztesnek is választották.