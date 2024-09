A napokban megrendezett hagyományos Csibenap, Berecz-nap és pályaorientációs nap is jelezte, hogy a Boldogi Berecz Antal Általános Iskola őrzi tradícióit, emlékeit, s gondol a jövőre is. Pásztor Ferenc igazgató arról beszélt portálunknak, hogy a tanintézmény két telephellyel működik, így ezen a napon két helyen is tudtak élményeket adni diákjaiknak. Mint mondta, a felső tagozaton hagyományos módon ünnepelték a Berecz-napot, a Himnusz elhangzása után az igazgató nyitotta a megemlékezést.

Csibenap a boldogi általános iskolában

Forrás: Boldogi Berecz Antal Általános Iskola

– Berecz Antal életútját a diákönkormányzat elnöke, a nyolcadik osztályos Kéki Rebeka méltatta. Az iskolánk felső tagozatos közössége a névadó emléktáblája előtt egy-egy szál szegfűvel rótta le tiszteletét Berecz Antal halála napjának évfordulóján. A Berecz-induló közös éneklésével zárult az ünnepi műsor – részletezte Pásztor Ferenc.

Az iskolai névadás 23. évfordulójára szervezett Berecz-napot összekapcsolták a pályaorientációs programokkal.

– Meghívott vendégeink a szeretett hivatásukról beszéltek a gyerekeknek, számos érdekességgel fűszerezve bemutatójukat. Zsíros Gusztáv agrármérnök, mezőgazdász, a helyi Bonöv Kft. vezetője ismertette, hogyan gazdálkodnak a boldogi földeken. Misányi Józsefné minősített hegesztő, aki negyven évet dolgozott a szakmában, sok érdekeséget mondott. Kiemelte például, hogy lányok is választják ezt a szakmát, mert a kézügyesség a legfontosabb, hogy valaki jó hegesztő legyen. Kiss Attila villamos mérnök a tűzoltó hivatást mutatta be a fővárosban, Őszi Viktor informatikus a Bosch elektronikai vállalatnál végzett munkájáról beszélt, azaz arról, a robotika hogyan helyettesíti az ember munkáját. Dudás Gábor a villanyszerelő szakmát mutatta be. Hornyák István törzsőrmester a rendőrség munkájáról tartott előadást. Közben részletesen bemutatta, hogyan kell ártalmatlanná tenni egy nem együttműködő személyt. Segítőtársa Varga Csaba iskolaőr volt a felső tagozatról. Vendégeink szívesen válaszoltak a gyerekek kérdéseire, sőt egy-egy eszközt, gépet is kipróbálhattak az érdeklődők. A sikeres szakmák bemutatásával, reméljük, felkeltettük a diákokban ezek iránt az érdeklődést. A pályaorientációs kiadványokból tudhatjuk, hogy sok közülük hiányszakma, jó ösztöndíjat kaphat például, aki hegesztőnek, villanyszerelőnek tanul. A pályaorientációs napon ösztönzést kaphattak a diákok arra, hogy érdemes tanulni, jól teljesíteni – sorolta Pásztor Ferenc.