Az abasári Bolt-tetőn 2020-tól feltárt sírokban fekvő csontmaradványok elemzését dr. Dudás-Boda Eszter, a Nemzeti Szakértői és Kutató Központ Bűnügyi Igazságügyi Szakértői Igazgatóság igazságügyi antropológus szakértője végezte. A Magyarságkutató Intézet (MKI) által szervezett, az abasári ásatással kapcsolatos tavaszi, első tudományos konferencián azokról a csontmaradványokról beszélt a szakértő, amelyek egy díszített fedlapos sírban, több rétegből kerültek elő. Mint mondta, a feltárt leletek származása a XV. és a XI. századra tehetőek. Az igazságügyi antropológiai vizsgálatok során megállapítást nyert az elhunytak temetéskori életkora, neme, egyes betegségei is, tette hozzá.

A három rétegben talált csontmaradványok ebben a fedlapos sírban voltak

Forrás: Czímer Tamás/Heves Megyei Hírap

– Összesen 3 rétegben voltak a sírban a csontmaradványok. Az S8-as legfelső rétegben egy osszárium volt, tehát nem anatómiai rendben voltak megtalálhatóak a leletek. Ebben a rétegben azonban volt 2 maradvány, az S46-os és az S47-es, amelyeket anatómiai rendben találtunk meg. Az S8-as réteg alatt voltak az S56-os és az S57-es maradványok. Vélhetően ennek a két személynek a neve szerepelt a sír fedlapján, János és Mihály. Ők is anatómiai rendben hevertek a sírban. Közvetlenül e két utóbbi maradvány felett is volt egy réteg, ami az S56 és S57 feletti maradvány neveket kapták. Ezek a maradványok nem anatómiai rendben voltak. Az eddig ismertetett maradványok vélhetően XV. századiak. Az a réteg, ami az S57-es maradvány alatt volt, viseli az S58-as nevet. Ezek vélhetően XI. századiak. Nem anatómiai rendben, azonban testtájanként elrendezve voltak a sírban. A maradványok többsége férfiaktól származik, azonban az S58-as rétegben női morfológiai nemű csontok is voltak. A csontok többsége 18-39 éves, illetve 40-60 éves életkori csoportokba tartozott, de fellelhetők voltak 0-14 éves, 15-17 éves, valamint 60 év feletti korcsoportba tartozó személyek maradványai is. Szinte mindegyik rétegben volt valamilyen trauma, patológiás elváltozás, eszköz okozta, gyógyult sérülés. Vélhetően a korabeli életmódból, életkörülményekből fakadóan az egyének életében diszkonform érzetet, valamint fájdalmat okozhattak. Nem volt fellelhető azonban olyan trauma, patológiás elváltozás, illetve sérülés, ami az élettel összegyeztethetetlen lett volna – részletezte dr. Dudás-Boda Eszter.