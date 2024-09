19. alkalommal szervezte meg az Cukorbetegek Egri Egyesülete az Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót és Konferenciát. A három napos konferencia szombati programja a reggeli felvonulással kezdődött az Eger Civil Ünnepen, majd délután dr. Kerényi Zsuzsanna tartott előadást a Bartakovics Béla Közösségi Házban, este pedig bálozhattak a résztvevők.

Egri Nemzetközi Cukorbeteg Találkozót és Konferenci a Cukorbetegek Egri Egyesülete szervezésében

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

Jakabné Jakab Katalin, az Cukorbetegek Egri Egyesületének elnöke elmondta, hogy az idei konferencián nem csak meghívott tagok, de külsős érdeklődők is részt vettek, ami az egyesület sokszínű munkájának köszönhető.

– Az ország több pontjáról érkeztek cukorbeteg-szervezetekből tagok, valamint egyéni látogatók egyaránt, például Szegedről, Komlóról, Berettyóújfaluból és Budapestről, de érkeztek hozzánk a határon túlról is, például Szabadkáról. Idén is egy igen érdekes, azonban első hallásra nehéz témáról hallhatunk előadást dr. Kerényi Zsuzsannától, aki saját tapasztalatait is megosztja, hiszen kisgyermekkorától, ma már 72 éve 1-es típusú cukorbeteg – mondta el Jakabné Jakab Katalin.

Az idei Cukorbeteg Találkozó és Konferencia céljai

A konferencia résztvevőit Ignácz Balázs főispán köszöntötte, majd a Mézvirág kórus adott műsort. Dr. Kerényi Zsuzsanna, diabetológus, a Folyamatos glukóz monitorozás 2-es típusú diabéteszben? Az önkontrolltól az önmenedzselésig című előadása nagyon hangsúlyos témát dolgozott fel, melyet a részvevők érdeklődve hallgattak. Az egyesület elnökének vezetésével pedig délután egy diabétesz kerekasztal beszélgetést is szerveztek azzal a céllal, hogy segítséget nyújtsanak a most készülőben lévő diabétesz stratégiában. Többek között dr. Domboróczki Zsolt, egri diabetológussal és feleségével, dr. Czeglédi Marianna, az Egri Gyermek Diabetológia vezetőjével szót ejtettek a szenzor használatról és annak elérhetőségéről a 2-es típusú cukorbeteg számára is.