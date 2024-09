A kicsiknek az előadás ideje alatt kézműves foglalkozást is tartottak, denevér maszkot készítettek. Ezt követően kezdődött a denevérek hálózása, megfigyelése hangdetektorral, hőkamerával. Eközben megismerhették a különböző fajokat, a tó fölött repkedő vízi denevéreket. A szakemberek elmondták, az ultrahanggal tájékozódó állatok még a pókhálót is érzékelik, de a fák köze kifeszített háló azért működik, mert valamennyire emlékezetből is repülnek: vannak légifolyosók amihez ragaszkodnak.