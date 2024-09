– Az egyiket az óvoda sporttermének kialakítására, a másikat az intézmény energetikai felújítására. Sajnos, akkor csak az előbbi kapott támogatást, amelyet 2022. júniusára sikerült megépíteni. A másik célt sem adtuk fel, 2022 elején a Top Plusz Programban újra pályáztunk a felújításra, energetikai korszerűsítésre. Csaknem 267 millió forintot kaptunk a bővítéssel egybekötött felújításra – közölte a polgármester.

A detki óvoda meglévő épületének teherhordó szerkezeteit felhasználják az építkezésnél

Mint megtudtuk, a projekt célja az eddig használt óvodaépületen belül kialakítani az óvodai funkciókhoz szükséges előírásoknak és irányelveknek megfelelő helyiségeket. A fejlesztés a meglévő épület teherhordó szerkezeteinek – alapozás, főfalak, födémek – felhasználásával valósul meg.

– A beruházás során az épület belső tere teljesen átépül, a bővítés során pedig, az eredeti terveknek megfelelően, összeépül a sportteremmel. Az így kialakított, majdnem 500 négyzetméter alapterületű épületben helyet kap minden, ami a közoktatási intézmények elhelyezésének és kialakításának építészeti, műszaki követelményeiről szóló szakminiszteri rendelet szerint megkövetelt. A felújítás során a teljes épületgépészet, víz- és szennyvíz-, illetve elektromos hálózat, fűtési rendszer ki lesz cserélve. Az energiatakarékosság jegyében új nyílászárókat, homlokzati-, illetve födémszigetelést kap az épület. Ehhez szorosan kapcsolódva napelemes- és geotermikus fűtési rendszer épül ki. Természetesen új tetőszerkezetet kap az óvodaépület, és az udvaron belső parkoló is épül. Az építési munkák mellett természetesen beszerezzük az óvodai neveléshez szükséges új berendezési tárgyakat, eszközöket. Új játszóudvar létesül a maga eszközeivel együtt – foglalta össze Stefanovszki Tamás.

A polgármester arról is szólt, hogy a közbeszerzési eljárás lezárulta után, 2024. április 30-án írták alá a kivitelezői szerződést a Tömb 2002 Kft-vel. Ezután meg is kezdődött a munka, ami azóta is folyamatosan zajlik. A szerződés alapján 2025. április 29-ig kell elkészülni a detki óvodának, így remélhetőleg a 2025-26-os nevelési évet az óvodások már a felújított épületben kezdhetik meg, tette hozzá Stefanovszki Tamás.