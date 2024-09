Erős érzelmi kötődés fűz az udvarunkban terebélyesen növekvő diófához. Jó apám ültette huszonhét évvel ezelőtt, talán még a napra is emlékszem. Azt mondta, ha semmi más nem is, de ez a diófa emlékeztessen benneteket arra, hogy a családi összetartozásnál nincs fontosabb. Óvta a csemetét, boldog volt, amikor először virágba borult, és arra a napra is emlékszem, amikor először törtünk egészséges diót e fáról. A papa elment, de az általa ültetett fa maradt, emlékeztetőként, örök reményként. Idén e fa alatt ünnepeltük meg édesanyám kilencvenedik születésnapját. Teleaggattuk színes lufikkal, lampionokkal, hogy az unokák, dédunokák is élvezzék a napot, s a forró nyári napon e fa árnyékában hűsölhessünk.

Ritka az egészséges dió, segítséget kértünk, mitől lehet újra egészséges a diófa

Forrás: Kállai Márton/Szabad Föld

Mindent elkövetek, hogy ez a fa életben maradjon, több-kevesebb sikerrel. Lassan három éve, hogy nem ad egészséges termést. Fekete burokban hullanak le a gyümölcsök minden ősszel. Nem adom fel! Nagy Szabolcstól, portálunk állandó kertészeti tanácsadójától kértünk tanácsot, mit tehetünk diófáink védelméért.

Olvasóink is beszámoltak arról, hogy hiába próbálják meg évek óta menteni diófáikat a kártevőktől, az eredmény szinte egyenlő a nullával. A beérett termés fekete burokban hullik le a fákról, s java részük ehetetlen.