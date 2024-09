Dr. Lantos Bálintról kijelenthetjük, ő volt Heves megye rendszerváltó főkapitánya.

– Az az időszak nemcsak a politikai rendszerváltoztatással járt együtt, hanem a közigazgatás egészének, benne a rendőrségnek az újra strukturálásával is – jelenti ki. – Szolgálunk és Védünk!, ez lett szlogen, a közösségi rendőrség megteremtése volt a cél. Betekinthettünk a nyugati bűnüldözői tevékenységekbe. A holland rendőrökkel való együttgondolkodásban kaptunk választ arra, hová kellene elvezetni a magyar rendőrséget: a meglévő emberekkel kell végigvinni a folyamatot, s kellő jogi, közgazdasági háttér szükséges. A rendőrségünk a mai napig is formálódik, hiszen mindig vannak új kihívások, amelyeknek meg kell, hogy feleljen. Dél-Limburgban, Maastrichtban gyűjtöttünk tapasztalatokat. Később minden magyar megye rendőrségének lett holland partnere, a miénk Ijsselland régióban Zwolle városa volt. Nagyon jó személyes és szakmai kapcsolat jött létre. Ennek volt csúcspontja a Gyémántok csiszolása című projekt, amiben megfogalmazódott, hogy Európa országútján kétirányú a forgalom: mi is tanulhatunk tőlük, s ők is tőlünk - magyarázza.