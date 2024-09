Az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad csapata hétvégén a csehországi Lysá nad Labemben megrendezett nagyszabású Kone Lovaskiállításon vett részt. Cseri Dávid, az ÁMGSZ igazgatója elmondta, ez Csehország egyik legnagyobb lovas kiállítása, amelynek díszvendége Magyarország volt, hazánkat pedig az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad, valamint az Aggteleki Nemzeti Park hucul fogata képviselte. A kétnapos eseményen a kiállítások esténként showműsort is tartottak, Szilvásvárad a lipicai ötösfogattal vonult föl, Koren Csaba hajtóval.

Szilvásváradi lipicaik és a jósvafői huculok képviselték Magyarországot egy cseh lovas kiállításon

Forrás: Állami Mánesgazdaság Szilvásvárad/Facebook

- Első alkalommal mutattunk közös karüsszelt a Kladruby ménes fogatával, az ottani ménessel szoros a kapcsolatunk. A cseh lovasok rendszeresen jönnek Szilvásváradra, a világbajnokságon is részt vettek és a pénteki showműsorunkban is megjelentek. A lipicai lovainkat is szokták vásárolni cseh hajtók – mondta Cseri Dávid, aki reménykedik abban, hogy a cseh kapcsolatok új lendületet kapnak, s szerinte részvételük jó reklám is a szilvásváradi lipicaiknak.