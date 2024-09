Dr. György László, a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjának ellátásáért felelős kormánybiztos kereste fel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet – írja az egyetem honlapján.

A kormánybiztos látogatása során nem csak a felsőoktatási intézmény vezetőségével találkozott, a TM programban résztvevő mentoroktatókkal és hallgatókkal is beszélgetett, valamint a Kerecsendi Magyary Károly Általános Iskolát is felkereste, hogy megismerje azokat a hátrányos helyzetű diákokat, akiket a tanulásban és a mindennapi élethez kapcsolódó teendőkben is segítenek az EKKE mentorai a Tanítsunk Magyarországért program részeként.