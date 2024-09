Ki vehette át idén a Pro Agria Civil szakmai díjat?

– Idén egy olyan, szakmailag és a közösség által is elismert civil vehette át, akit 45 évvel ezelőtt fogadott be a város és azóta is nap mint nap kiváló munkájával és odaadásával járul hozzá a közösség fejlődéséhez. Mezőkövesden született, Tiszaújvárosban, majd Budapesten tanult, végül pedig az egri egyetemen végzett védőnőként. Rengeteg feladatot vállal a közösség érdekében, folyamatosan azon dolgozik, hogy egy jobb és összetartóbb város alakuljon ki. Ötletei és elhatározási kiválóak, így nagyon sok esetben valósítják meg azokat – hangzott el a máltatásban.

Majd kiderült, hogy a Pro Agria Civil szakmai díjat idén az Egri Civil Kerekasztal tagja, a Civil Randevú szervező bizottságának tagja az Eger Város Védőnői a Családokért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Farkasné Juhász Margit kapta.