– Arisztotelész is elmondta, nem fenntartható az a társadalom, amely széles középosztály nélkül létezik – kezdte az előadást. Elmondta, a középosztály az a réteg, aki felépített valamit az életben, éppen ezért van is veszteni valója. Kifejtette, abban a társadalomban, melyben ez megvan, a jólét fenntartható növekedésére irányuló intézkedések lesznek a politikai döntéshozók céljai.

– A globalizáció hatására a nyugati társadalmak középosztályai sorvadásnak indulnak. Bár nagyon sokat vártunk tőle, ettől a politikai gazdasági átalakulástól, valójában Európa, a fejlett nyugati középosztály a legnagyobb vesztese – fogalmazott.

Kifejtette, a nagy profitorientált cégek hónapról-hónapra más-más kisebbséggel vállalnak „sorsközösséget”, ezzel erősítve az áldozatiság kultúráját. Mint mondta, így volt ez hazánkban is 2010 előtt a romákkal, ezt törte meg a közfoglalkoztatás bevezetése, mellyel megtanultak dolgozni a munkaerőpiacról kiszorult emberek.

– Majd 1 millió fővel bővült a magyar munkaerőpiac. Ez is jó példája annak, hogy az egyetlen járható út: meritokratikus stratégiával erősíteni a középosztályt, hogy lehetőség szerint magabíróvá válhasson. Az értelmiségnek nem az a feladata, hogy mindent megkritizáljon, hanem minden problémára legyen legalább 1-2 megvalósítható megoldási javaslata – tette hozzá.

Dr. György László kormánybiztos mutatta be A középosztály forradalma című könyvét

Fotó: Szántó György/Heves Megyei Hírlap

Arról is beszélt, hogy erősítve a középosztályt a gyermeket nevelő, dolgozó, vállalkozó családokat támogatják, melyre jó példa a családi adókedvezmény, az egykulcsos szja, a rezsicsökkentés, a lakásépítési támogatások, az ingyenes iskolai étkezés, valamint a 4 gyermekes és 30 év alatti anyák szja mentessége, illetve a babaváró hitel is. A középosztály bővítésével pedig a szegénység is a leggyorsabb ütemben csökkent az Európai Unión belüli államok között Magyarországon az elmúlt években. Kitért arra is, hogy Simon Kuznets amerikai közgazdász és statisztikus már óva intette a szakmát attól, hogy pusztán a ma divatos módon, a GDP legyen a jóllét mércéje.