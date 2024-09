– Hosszútávon szép eredmény lenne az is, ha időről-időre egy-két helyen sikerülne megvalósítani ezeket a munkákat. Jelen helyzetben az a jó hozzáállás, hogy apránként, de folyamatosan haladjunk. A következő hely lehetne a Hatvani kapu tér például. Szintén fontos előrelépés lenne az, ha csepegtető öntözőrendszer is kiépülne ezeken a helyeken fokozatosan, Ferenczy Tamás főkertész rég szorgalmazza már. Ez is jókora költség és munka, illetve bontással is járhat egyes helyeken – mondta.

Sok munka és költség a földcsere Forrás: Huszár Márk/Heves Megyei Hírlap

Elmondta azt is, hogy a terelőknél az ágyások szélére szegély is kerül a földcsere után, ami megkönnyíti a gondozást, kiemeli az ágyást és megakadályozza a földek keveredését. Eged Renátó szerette volna a füves területet is megújítani, gyepszőnyeget lerakni, de erre most nem volt forrás, és mivel az egész útszakasz nyomvályús, a padkák megsüllyedtek, ezt majd egy lehetséges felújítással egy időben tartja szerencsésnek megvalósítani. Mint mondta, öntözőrendszer kiépítése is így lenne logikus, hiszen az utat bontani kellene hozzá. A kétnyári növények mellé hamarosan bekerülnek a hagymás növények is. Idén sűrűbben ültetik a tulipánoknak így tömöttebb, színesebb lesz az összkép – persze ennek az eredményét csak tavasszal láthatjuk.