Duplán nyert az Életfa Környezetvédő Szövetség a Tesco „Ön választ, mi segítünk” programjában azzal a pályázattal, mellyel az egri Civil Közösségek Háza udvarának fejlesztését tűzték ki célul. Nem csak az alap támogatást kapták meg, de további 400 ezer forintot is nyertek, övék lett ugyanis a legkreatívabb pályázat, így kétszer akkora összeget fordíthatnak az egri civil házra.

Fejlesztik az egri civil házat, egy tárolót is terveznek a kert mellé

Forrás: Életfa Környezetvédő Szövetség

Csathó Tibor elmondta, minden évben indulnak a cég pályázatain, szerinte remek kezdeményezés. Mint mondta, hálásak a szavazatokért, és külön megköszönte, hogy a kreatív pályázati kategóriában is nyertek.

– Így az eredeti terveken túl plusz eszközökkel is tudjuk szépíteni a civil ház udvarát. Egy filagóriát terveztünk az udvarra, ami legalább 20 férőhelyes, hogy rossz idő esetén is lehessen programokat tartani, gyülekezni a civil szervezeteknek. Egyre több közösség használja az udvart, ennek szintén nagyon örülünk, hiszen ez a civil ház célja. Tervezünk továbbá egy raktárépületet a kerti szerszámoknak, mellé kerül a komposztáló és az esővízgyűjtő is. Emellett közösségi kemencét is szeretnénk építeni, amit majd ki tudnak bérelni a közösségek, civil szervezetek – részletezte Csathó Tibor.

Önkéntesek segítségével szépül az egri civil ház

Hozzátette, ezek az eredeti tervek, jelenleg még az önkormányzat engedélyét várják rá. A be nem tervezett összegből kültéri bútorokat, asztalt és székeket szeretnének beszerezni, illetve egy sátrat is.

– A kivitelezést – ahogy az rendszerint lenni szokott – teljesen önkéntes alapon tervezzük, így az összeget csak anyagbeszerzésre kell fordítanunk. A megvalósításhoz várjuk az önkéntesek jelentkezését, az Egri Fertálymesteri Testület már segítségét ígérte például. Így készült el a közösségi kertünk is, amihez szintén pályázatból nyertünk forrást. A Tesco programja egyébként remek kezdeményezés, ez már talán a 6. nyertes pályázatunk, s rajtunk kívül más egri civil szervezetek is nyertek már – tette hozzá a környezetvédő szövetség vezetője. Az életfások egyébként nem csak Egerben óvják a környezetet és végeznek szemléletformáló munkát, de az ország számos pontján ültettek már fát.