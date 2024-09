Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem és fenntartója, az Egri Főegyházmegye 2021. óta minden évben felkéri dr. Novák Istvánt, az egri egyetem delegált általános rektorhelyettes atyját, hogy kérje Isten áldását az egri egyetem szőlőtermésére, az azt művelőkre, valamint a borkészítőkre.

Dr. Novák István atya (középen) megáldja az egri egyetem szőlőjét

Fotó: Huszár Márk

– Amikor egy katolikus intézményben áldást kérünk, mint most ezekben a napokban az évnyitókon a pedagógusokra, oktatókra, hallgatókra, diákokra vagy, ha a házunkra kérünk áldást vagy éppen a húsvéti ételt áldjuk meg, akkor, ahogyan most itt a szőlőt áldjuk meg, az áldást nem csak a teremtményekre és az adott környezetre, hanem mindannyiunkra, a jelenlévőkre is kérjük. Ma is azért gyűltünk össze, hogy egy tradíciónak legyünk a folytatói és komolyan vegyük a Szentírás azon üzenetét, miszerint hasztalan az ember iparkodása, ha nincs rajta az isten áldása. Hálás szívvel köszönjük mindazoknak, akik jóvoltából a szőlő termését élvezhetjük és akik munkájából a bor az asztalokra kerülhet – hangzottak el dr. Novák István atya szavai.

A szőlőtermés mellett áldást kért mindazok számára, akik a szőlővel dolgoznak, akik majd a borkészítés folyamatában vesznek részt és minden jó szándékú emberre, akiknek munkája, imádsága, fáradalma megteremtette azt, hogy folytatódjék a teremtés könyvének ígérete.

Jó borok készülhetnek idén is az egri egyetem szőlőjéből

A hagyomány szerinti áldáskérésen jelen volt dr. Ruszkai Csaba, a Kutatási és Fejlesztési Központ főigazgatója, Molnár Ádám, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem birtok új igazgatója, valamint dr. Váczy Kálmán Zoltán általános rektorhelyettes. Az idei termésről dr. Váczy Kálmán Zoltán elmondta, hogy egy különleges évjárat eredményét várják idén, azonban nagy szükségük van a Jóisten áldására és a legjobb szakmai tudásra ahhoz, hogy ebből a korán kezdődő szüretből ugyanolyan kiváló minőségű borokat állíthassanak elő, mint az elmúlt években.

– Ilyenkor nem csak a szüretről beszélünk, hanem egy egész éves munkafolyamat és kutatás eredményeinek összegzéséről is. Azért dolgozunk itt az egyetem, hogy az extrém időjárási elemeket a szőlő munkán keresztül is le tudjuk követni. A célunk az, hogy évtizedek múlva is ugyanolyan finom és hagyományos egri bikavéreket, egri csillagokat és egri borokat tudjunk készíteni, mint most. Ezen borok alapja a Kárpát-medencei magyar szőlőfajták, így ezeket meg kell védenünk, hogy évek múlva is elérhetőek legyenek – részletezte a munka legfontosabb célját az általános rektorhelyettes, dr. Váczy Kálmán Zoltán.