Idén 13. alkalommal szervezte meg nyílt napját az Egererdő Zrt., ahol az erdőgazdaságot mutatták be a fiataloknak. Idén egy új állomással is készültek a látogatóknak, ahol az erdőkezelés és természetvédelem témájával foglalkoztak. Itt az Egererdő Zrt. madárvédelmi tevékenységét, a talajvédelmi munkáját és az örökerdő gazdálkodást ismerhették meg az iskolások, mondta el portálunknak Vigh Ilona, az Egererdő Zrt. kommunikációs és közjóléti vezetője.

Egri erdészeti nyílt nap

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

– A diákok megismerkedhettek az erdei bogyós gyümölcsökkel, az erdei melléktermékekkel, hiszen az erdők a fákon és a vadonon kívül rengeteg más jóval is szolgálnak. Volt vadgazdálkodási állomás, ahol az erdei vadakat ismerhették meg jobban a gyerekek, mellette megjelent az erdészeti oktatás is, mivel kitelepült a Mátra Erdészeti, Mezőgazdasági és Vadgazdálkodási Szakképző Iskola és Kollégium is. De a famunkát is kipróbálhatták a gyerekek, hiszen a Mátraparkett standjánál a fafeldolgozás rejtelmeit ismerhették meg és egy kézi gyaluval is dolgozhattak – részletezte a nyílt napi programot Vigh Ilona.

Fotó: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Mézet kóstoltak, barkácsoltak és népzenét is hallgattak

Az erdei rovarok standon a különböző kártevőkről és a méhekről is tanultak a résztvevők, valamint mézet is kóstolhattak, például napraforgó-, akác-, hárs-, selyemkóró és gesztenyemézet is. A fahasználati standnál a vágott fáról és a fakitermelésről hallhattak előadást, majd a művészet felé is elkalandozhattak. Az erdei művészetek részlegen fából készült hangszerekkel adott koncertet a gyerekeknek Okos Tibor népzenész, hallhattak többek között fafurulyát és bőrből készült dudát is a gyerekek. Volt kézműves sátor is, ahol alkothattak, de megtekinthettek egy kiállítást is Valaczkai Erzsébet, festőgrafikus festményeiből és Virág Vivien fényképeiből.