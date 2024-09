Sajtóreggelin számolt be a legfrissebb fejleményekről az Egri Norma Alapítvány csütörtökön. Több témát is érintettek, elsőként Herman István, az Egri Norma Alapítvány kuratóriumi elnöke az október 15-ei Kadét Kupa részleteit taglalta. Mint mondta, már harmadik éve, hogy az Egri Norma Alapítvány a honvédséggel közreműködve megszervezi a 60-as Kupa elnevezéssel kadét járőrversenyt rendez azoknak a középiskolásoknak, akik részt vesznek iskolájukban kadétképzésben. Ez persze nem kizáró ok, más középiskolás csapatok jelentkezését is szívesen vették.

– 15 csapat, 100 versenyzője áll, rajthoz a Dobó térről induló és a várban végződő megmérettetésen, mely nyolc állomásból áll majd. Heves vármegye csapatai mellett, Pest és Jász-Nagykun Szolnok vármegyéből is érkeznek versenyzők – mondta.

Próbára tette a kadétokat az érsekkerti akadálypálya már a korábbi években is. Az Egri Norma Alapítvány idén is sikeres versenyre számít

Forrás: Szilvás István/Heves Megyei Hírlap

A következő téma a 60-as szalon volt, amely egy hadtörténelemmel foglalkozó előadássorozat. Ennek első része már lezajlott, a második, amelynek szintén a Bródy Sándor Könyvtár ad helyet, október elsején lesz. Az előadó Herman István lesz, s a Heves megyei bakák a Hétközség-fennsíkon vívott harcairól beszél majd. A 60-as szalon előadásaival egyébként minden hónap első keddjén találkozhatnak.

Az Egri Norma Alapítvány feladatának ­tekinti többek között a kulturális és történelmi örökség megóvását is. Ennek egyik fontos eleme egy emléksétány létrehozása volt, amellyel az I. világháborúban elhunyt egri hősi halottak előtt tisztelegnek a Kossuth Lajos és Klapka György utca közötti Eszperantó sétányon, a patakparton. Most ezt kívánják kiegészíteni a II. világháborús hősök nevével.