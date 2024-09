2024-ben immáron negyedik alkalommal rendezik majd meg a Felsőtárkányi Borünnepet szeptember 20. és 22. között – a rendkívül esősnek ígérkező időjárás miatt ugyanis egy hetet tolódott a program. Az elmúlt évekhez hasonlóan egy élhető léptékű, hangulatos fesztivállal készülnek a szervezők és a borászatok, illetve koncerttel várják a látogatókat a felsőtárkányi tóparton.

Pénteken, azaz 20-án az Egri Vitézek Dalkör és a Felsőtárkányi Asszonykórus, majd Harsányi Levente zenés stand up előadása, Bozsik Andrea és Komáromi-Nagy Márton őszi jazz estje, Tom White and the Mad Circus rockabilly showja és a the Quest brassband napzáró koncertje várja azokat, akik kilátogatnak a bükkaljai településre.

Szombaton a Báder Elemér Trió, Beri Áron gitárművész és Beri Illés, Ian Siegal bluesgitáros koncertje lesz, és a Ripoff Raskolnikov Band illetve Zoller Zsolt lép fel. Vasárnap délelőtt Zenész Papírszínház lesz Futterer Jucival és Ördög Krisztinánál, majd Szabados Ádám interaktív freestlye bemutatója lesz a program, délután az Ördög-Rodek Duó és Muriel koncertezik.