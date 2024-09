– A fiatalokat talán azért is nehéz bemondani, mert elég magasak a kötelező óraszámok is, plusz dolgokat is kell vállalniuk.

– Egyértelműen az egyik legfontosabb dolog szerintem az, hogy a kötelező óraszám a mostani 24-ről lejjebb menjen, minimálisan 22-re. Ez volt egyébként az új életpálya törvénynél is a pedagóguskar álláspontja. Ez a mostani, remélhetőleg csak átmeneti helyzet, ez jobb, mint a 22-26-os rendszer. Azt szeretnénk még elérni, hogy teljesen egyértelmű legyen az, hogy ha valaki a 24 óránál többet dolgozik, akár eseti helyettesítéssel is, akkor azért is járjon ugyanúgy túlóradíj, mintha valakinek a tantárgy felosztásában a 24-nél már több órát tervezett az iskola. Bármilyen vállalatnál is vagyunk, ha túlmunkát kell végezni valakinek, akkor azt megfizetik. Mivel 24 az előírt óraszám, ha valakinek ennyi van, de be kell mennie egy eseti értesítésre,mert valaki megbetegszik reggel, kapjon érte pénzt, ha nem is annyit, mint tartós helyettesítésnél. Neki nem kell dolgozatot javítani, nem feltétlenül úgy készül fel erre az órára, de be kell mennie és valamilyen módon ezt is díjazni kell.