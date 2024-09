– Több irányító táblára lenne szükség, hiszen miközben a vendégek nem találnak parkolóhelyet a belváros közelében a parkolóház pedig kihasználatlan. Sok turistabusz érkezik, mégis csak egyetlenegy fel- és leszállító helye van a városnak az uszodánál. A busszal érkezők a hosszú út után szinte mindig mosdót keresnek először. Meg kellene oldani, hogy ott találjanak, ahol a buszról leszállnak – emelte ki.

Többarcúvá tennék a vendégkört, figyelnének a tisztaságra is

Beszélt arról is, hogy van még mit tenni a város tisztaságáért, erre is javaslatokat tesznek majd a hamarosan munkába álló új városvezetésnek, és remélik, hogy közösen meg is tudják majd ezeket valósítani.