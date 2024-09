Az MVM Mátra Energia Zrt. látogatóközpont népszerűsége folyamatosan nő, ezt mi sem bizonyítja jobban mint, hogy a teljes előző évi látogatószámát már idén szeptemberben meghaladta. Vendégeink létszáma idáig több mint 300 fővel emelkedett és ez csak tovább növekszik, hiszen a látogatási időpontok is folyamatosan telnek be. A turizmus világnapja alkalmából most mindenkit arra biztatunk, hogy jöjjön el és tekintse meg a térség egyik leglátogatottabb cégét, egyben Magyarország egyetlen jelentős hazai primer energiaforrására alapozott erőművét - írja az MVM Mátra Energia Zrt. Facebook oldala.