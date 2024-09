A programban magyarországi vállalatok és áruházláncok ajánlottak fel tartós élelmiszereket. Az Élelmiszermentő Központ kezdeményezésével valósult meg a program – a beérkezett felajánlásokból egyenként 10 ezer forint értékű élelmiszercsomagokat állított össze a központ, és ezeket szállítja el az ország összes vármegyéjébe. Az Egyszülős Központ megszervezte azokat az átvételi pontokat, ahol az érintett családok átvehetik a csomagokat.

Korábbi kampányaikban már számíthattak vidéki színházak, sportegyesületek és támogatók segítségére, így most is hozzájuk fordultak. Ők biztosítanak helyszínt a csomagok átvételére, hogy azok biztonsággal eljuthassanak a családokhoz. Emellett a vidéki klubjaink is rendelkezésre állnak az élelmiszercsomagok átvételére. Heves vármegyében a helyi egyszülős klub szervezésében Egerben vehették át az egyszülős családok a csomagokat a héten csütörtökön és pénteken.