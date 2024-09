Egy újabb mérföldkőhöz érkeztek Tenken, ahol elkészült a bölcsőde, amelyet augusztus végén át is adtak. Öt évvel ezelőtt merült fel az ötlet a képviselő-testületben, hogy az iskola és az óvoda közé tervezzenek egy bölcsődét, amit ha találnak rá pályázati forrást, meg is építik. A 2024-25-ös nevelési évet már itt kezdhetik a tenki csemeték, fokozatos beszoktatással tizennégyen – számolt be róla a Hatvanonline.

Az L alakú épület hosszabb épületszárnyában alakították ki a bölcsődei foglalkoztatót, kívül ezen az oldalon pergolát hoztak létre, játszóudvart létesítettek külön mosdóval, játéktárolóval. Az épülethez parkolót, várakozó helyet hoztak létre komplex akadálymentesítéssel.

Szabó Zsolt országgyűlési képviselő felhívta rá a figyelmet, Tenk folyamatosan gyarapszik, ami nem véletlen, jók a közlekedési lehetőségek, az utak, az intézmények, a település ellátása és jó a képviselő-testület. Szabó Zsolt bőséges gyermekáldást kívánt a tenkieknek.

Szopkó Tamás, a község polgármestere kifejtette, kezdetben még mini bölcsődében gondolkodtak, de a falu látványos fejlődése felbátorította őket egy nagyobb intézményre. A célhoz a kormány 273 millió forint forrást biztosított – jelezte Szopkó Tamás polgármester. A tenki bölcsőde hét hónap alatt épült meg.

A 430 négyzetméter nagyon sok mindenre elég, az előírásoknak megfelelően mindennel felszerelték a bölcsődét ahhoz, hogy a 14 gyermek nyugodtan tölthesse itt napjait. A tenki szülők éltek a lehetőséggel, be is telt gyorsan a létszám, teljes kapacitáson kezdik a nevelési évet.