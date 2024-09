Számomra minden nyaralás más, egyik sem jobb a másiknál, mert mindegyik egyedi. Az országok és a helyek között sem szoktam sorrendet állítani, mert mindegyiket szeretem, csak épp más miatt. Idén volt szerencsénk barátokkal Horvátországba menni és egy hetet egy tengerparti nyaralóban tölteni. A házigazdánk egy idős horvát–német házaspár volt, és nem túlzok, ha azt mondom, hogy ők földre szállt angyalok. Mire odaértünk, behűtött, friss dinnyeszeletekkel és hideg üdítővel vártak minket, de még ajándékot is kaptunk. Ugyanis ők többek között olívatermesztéssel és olívaolaj-készítéssel is foglalkoznak, amiből kaptunk kóstolóba egy üveggel. Mondanom sem kell, hogy mennyire finom volt. Minden napra terveztünk valamilyen programot, így végül is sokat nem pihentünk, de annál több élményt szereztünk. Gyönyörű partokon jártunk, kiváló helyi éttermekben ettünk, és fagyiból is fogyasztottunk eleget. Azonban volt egy kiemelkedően fárasztó napunk, amikor quadoztunk. Béreltünk négyünknek két nagy terepquadot, majd reggel kilenctől este hét óráig mentünk és bejártuk az egész szigetet. Hihetetlen volt az a szabadság, amit éreztünk. Odamentünk és akkor, amikor akartunk. Mivel a szigeten nem mindenhol van internet, ezért térkép alapján tájékozódtunk, és meglepő, de egyszer sem tévedtünk el. Még a sok por és kosz is megérte, ami az út során ránk tapadt. Este persze nem kellett egyikünket sem altatni, de már alig várom, hogy legközelebb is mehessünk.



