Az emléktábla avató ünnepségen – az eső ellenére szép számmal összegyűlt – érdeklődőket Barczi László leköszönő polgármester köszöntötte, majd átadta a szót dr. Lisztóczky Lászlónak.

Dr. Lisztóczky László

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Az irodalomtörténész az avatáson röviden kifejtette, hogy miért meggyőződése neki, hogy ezen a telken álló kocsmában születhetett a vers. A hosszabb előadás az utcai ünnepséget követően a közelben lévő Szent András kápolnában hangzott el. (Erről hamarosan részletesebben is írunk.) Az irodalomtörténész azt is kifejtette, hogy mindenhol állítottak már emléktáblát, ahol nagy költőnk megfordult, s ideje volt ezt Andornaktályán is megtenni.

Emléktáblát avattak ott, ahol Petőfi 1844. februárjában megpihent

Forrás: Gál Gábor/Heves Megyei Hírlap

Szavait követően már is hallhattuk az ismert sorokat: "Ha jó bort érzek, betérek;/ Ne térnék hát Egerbe?..." Aki pedig az Eger mellett című verset tolmácsolta, Ungváry P. Tamás előadóművész volt. A költemény elhangzását követően lehullt a nemzet színű lepel a tábláról, dr. Lisztóczky László felolvasta annak szövegét, majd a résztvevők átvonultak a kápolnába.