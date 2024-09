Az elmúlt napokban tömegesen jelentek meg a kertünkben, a lakásunkban a hívatlan vendégek, a poloskák.

Ijesztően zúgnak, büdösek, mindenhova beférkőznek (Illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Olvasóink jelezték, hogy már szellőztetni se nagyon mernek, mert hiába a szúnyogháló, a legapróbb résen is bebújnak a büdösbogarak, és ellepik a legrejtettebb réseket is. Ilyenkor könnyen tapadnak meg a szabadban meg a ruházatunkon is, így észrevétlenül mi magunk visszük be a házba a kellemetlen társat. A fényre is előszeretettel gyülekeznek az egyébként meglehetősen lomha kitinpáncélosok, amelyeknek számos faja él hazánkban is.

A kertészkedők arra panaszkodnak, ha a beérett (paradicsom, paprika) termést megtalálják és szívogatni kezdik, akkor a gyümölcs, zöldség már élvezhetetlen, szinte azonnal kidobható. A kérdés, hogy védekezhetünk ellenük.

Az elmúlt évben portálunkon már megírtuk, hogy mit tehetünk a kellemetlen betolakodókkal szemben.

Segítségképpen most felidézzük a leghatékonyabb tippeket. A védekezésről az agrarszektor.hu, illetve a mindmegette.hu oldal ötleteit tudjuk jó szívvel ajánlani. Kipróbáltuk, ezeket, működnek.

A vegyszerek hatásosak lehetnek, de sajnos hatással vannak a nem kártékony fajokra is, így ezt a biokertekben nem tanácsolják a kertészek. Az egyik legtermészetesebb védekezés, ha madárbarát kertet alakítunk ki, szárnyas barátaink számára, ugyanis boldogan belakmározzák a poloskákat. A sünök és denevérek is szívesen fogyasztják őket, ezért érdemes olyan kertet kialakítani, ami odacsalogatja ezeket a hasznos állatokat.

Használhatunk védőhálót is. Sűrűn szőtt zsákokat vagy szúnyoghálót teríthetünk azokra a termésekre, amelyeket szeretnénk megvédeni.

Ha már nagyon elszaporodtak a poloskák, húzzunk egy kesztyűt, szedegessük össze egyenként a példányokat, és dobjuk mosószeres vagy ecetes üvegbe, attól biztosan elpusztulnak.

Ha bekuckóztak a lakásba, szintén érdemes egyenként összeszedni őket és ecetes vízbe dobálni. Ha irtózunk tőlük, ecetes, szódabikarbónás, vagy illóolajos vízzel (menta, citromfű, eukaliptusz, teafa) bepermetezhetjük a nyílászárókat, ajtó, ablakréseket, ez távol tartja őket. Van, aki a morzsaporszívóját áldozta fel erre a célra.