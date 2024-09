A házasságkötés boldog pillanata

– Az őseid hogyan fogadták, hogy udvarolsz? Nem érezték veszélyeztetve a gazdaságot?

– Nem esett jól nekik, mert belegondoltak abba, ki segít a fölművelésben, ha onnan kilépek? Hiányozni fog a két kéz, meg a plusz agy. Mi 1974-ben házasodtunk össze és jó egy évre rá megérkezett az első lányunk, öt évvel később a második.

– Laci! Kemény volt a megkapaszkodás, az önálló ház megteremtése?

– A szüleimtől mindet elvettek a kommunisták, így keservesen indultunk a közös úton, hiszen hátsó támogatás egyáltalán nem jöhetett számításba. Mindketten keményen dolgoztunk, Marika már 16 éves kora óta húzta az igát. A Vas- és Fémipari KTSZ-nél kezdte hat órában, majd elektrolakatos képesítést szerzett. A villanyszerelő szakmámban 1990-ig két munkahelyem volt. Ezt követően a Pásztorhúsnál vállaltam munkát és élőállat-beszállító lettem.

– Ami persze távolságokat jelentett és jelentős munkaidőt vett igénybe, aligha nyolc órában. Nehéz időszak lehetett a család számára, Marika!

– Én ráadásul három műszakban dolgoztam, jöttek a gondok a családban a kicsik iskolázásában, a mi közös életünkben, de mindenben segített a hitünk. A gyerekek jól tanultak. Amikor kicsik voltak, nehezebb volt, mert a családból senki nem sietett a segítségünkre.

– Laci, te hogyan értékeled ezt?

– Gondold el, nem volt akkoriban még kocsink, feltettük a bicikli vázára őket is, hogy velünk legyenek a földmunkálatokban. Marika berakta a pelenkát, meg a vizet és mentünk a földet munkálni.

– A Kertész utca 123. alatt mégiscsak felépült egy birodalom. Hihetetlen, hogy abból a küzdelmes kerékpárvázas időből, meglopott birtokotok után ilyet elértetek!

– Ez a megértés, meg az összetartás eredménye. Nem volt más aranytartalék, mint a családi harmonizáció.

– Meg a nemzetért adott erőd. Mi együtt léptünk a nemzetért…

– Hende Csaba a Polgári Körökben végzett több évtizedes munkám elismeréséül díszoklevelet adott át, ami meghatott, mert a nemzetért végzett munka nem oklevél-függő. Azt kitartóan csinálni kell! De egyedül nem megy. Ott is közöltem, ha nem olyan feleségem van, aki mellettem áll, aligha bírtam volna több mint 20 éven át a nemzetért vívott harcot. Pajtók Gábor országgyűlési képviselőnek is elmondtam ezt. A mi harcunk része az is, hogy tiszta zoknira vagy gatyára ébredsz! Mert nem mindegy!

– Marika! Volt, hogy meginogtatok anyagi szempontból, azt hogy éltétek túl?

– Voltak meleg helyzetek, de akkor még erősebben megfogtuk egymás kezét. Például a két gyermek iskoláztatása, akik egyetemet végeztek! Nem mondom, hogy nehéz volt, mert a gyermekeim jól álltak hozzá a tanuláshoz. A nagyobbik lányom, Tímea, a miskolci egyetem jogtudományi karán szerzett diplomát, s több áttétellel a Szvorényi úton a Pedagógiai Oktatási Központban dolgozik. A kisebbik, Szilvia, a Rendőrtiszti Főiskolán diplomázott és Heves közbeiktatásával ma már Egerben, a megyei rendőr-főkapitányságon dolgozik.

– Elérkezett életetek legszebb időszaka, az unokák istápolása. Laci, ez mit jelent neked?

– Három unokánk van, a legkisebb kilencéves. Boldog nagyszülők vagyunk, mert ahol egészség van a családban, mi más gond lehet.

– Van-e még tervetek a jövőre nézvést? Laci, te komoly elismerést kaptál Mirkóczki Ádám polgármestertől.

– Semmi különös nem történt, csak szakmai tudásomat tettem hozzá a Kertész utcában történt felújítási folyamatokhoz. Az én felszerelt műhelyemben bármi szerszámhibát azonnal kiköszörülhettek, nem kellett ide-oda vándorolniuk a szakembereknek, én pedig boldog voltam, hogy segíthettem.

– Elmúltál 70, Marika is nem régen töltötte be a hetedik ikszet. Van még terved vagy ki akarod élvezni mindazt, ami még hátravan?

– Ember tervez, Isten végez. A terveim élesítettek továbbra is. Unokáim már szerelmesek. Jó volna megélni, hogy dédnagyapa leszek, Marikám pedig dédnagymama.