– Az időjárási körülmények eléggé bezavartak nekünk, le kellett mondanunk a múlt hétvégi eredeti időpontot az esőzések miatt. Ennek ellenére azt tudom mondani, hogy kifejezetten jól sikerült az idei Feldebrői Hárs-Szüreti Fesztiválunk, hiszen nagyon sokan eljöttek és jól érezték magukat. Kevesebb feldebrői résztvevő volt, mint amire számítottunk, a környékbeli településekről azonban több látogató jött, mint hittük volna – mondta el portálunknak Kozma-Kékesi Gitta, Feldebrő aljegyzője.

Remek hangulatban telt a Feldebrői Hárs-Szüreti Fesztivál

Forrás: Gál Gábor / Heves Megyei Hírlap

A szervezők minden erejükkel azon dolgoztak, hogy egy héttel később is ugyanolyan jó programokat nyújthassanak az fesztiválozóknak, mint eredetileg. Munkájuk pedig nem volt hiába való, hiszen egész napos programot állítottak össze, voltak kulturális, hagyományőrző és lovas műsorok, fellépett a The Feelgood, de voltak gyermek programok is, mint az ugrálóvár vagy az arcfestés, valamint versenyek és díjátadók is helyet kaptak. A fesztivál középpontjában, nevéhez hűen pedig a szőlő és bor került.

A Feldebrői Hárs-Szüreti Fesztivál két rendezvényből született

– 2021-ben rendezte meg először a Hárs Fesztivált Feldebrő Községi Önkormányzata és akkor szeptemberben még megszerveztük a Szüreti Fesztivált is. Azonban covid után egy évvel összevontuk a két rendezvényt. Így született meg a Hárs-Szüreti Fesztivál, amit idén végül is negyedik alkalommal szerveztünk meg. Nehézséget jelentett az utólagos egy hetes szervezésben az, hogy erre a hétvégére sokan már elígérkeztek azok közül a fellépők közül, akiket eredetileg is meghívtunk, de a közös munkának és mindenki segítségének köszönhetően még így is egy színvonalas rendezvényt tudtunk összehozni – mesélte az aljegyző.