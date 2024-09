Az Év Turistaháza 10 indulója a Haracsi Vendégház (Zselic), a Som-hegyi Turistaház (Pilis), a Keserűszeri Vendégház (Őrség), a Szentléleki Turista Park (Bükk), a Mátrai5vendégház (Mátra), a Réka kunyhó (Mecsek), a Roth Turistaház (Soproni-hegység), a Kútbereki Turistaház, a Matracszállás és Nomád Táborhely (Börzsöny), a Kisbetyár Vendégház (Bakony), a Zsigárdi Erdei Lak (Murafölde) - tájékoztatott az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság.

Vármegyénk korábban is szépen szerepelt a közönségszavazásos versenyben. Tavaly azt is megtudhattuk, hogy a kilátók ezüstérmese a Gödöllői-dombság látképébe épülő Szent László-kilátó, Makovecz Imre épülete lett 2002 szavazattal. A harmadik helyet azonban a bükki, pontosabban szilvásváradi Millenniumi kilátótorony kapta 1398 kedveléssel. Az elmúlt évben szépen szerepelt a mátrai Szalajka-ház is, amely 867 szavazatot kapott, s második lett. A dobogóra még a Bükkben található Fátyol Vendégház lépett fel harmadikként 749 szavazattal 2023-ban.

Az Aktív Magyarország is hirdetett idén szavazást közösségi oldalán, ahol Magyarország legszebb és legnépszerűbb kiállítóit mutatták be az olvasóknak, köztük például a szilvásváradi vagy a galyatetői is versengett a győzelemért. A versenyben akkor a szilvásváradi Millenniumi Kilátó fölényes győzelmet aratott.