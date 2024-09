Az őszi hónapokban sokan tapasztalnak fokozott fejfájást vagy migrént, amit a változó időjárás, a légnyomás ingadozása és a szezonális stressz is kiválthat. Azonban nem minden fejfájás normális jelenség, fontos tudni, mikor érdemes szakemberhez fordulni – hívja fel olvasói figyelmét Facebook-oldalán a hatvani kórház.

Mikor forduljunk orvoshoz?

Ha a fejfájás rendszeres, egyre gyakoribb vagy egyre súlyosabb,

Ha a fejfájást szédülés, hányinger, látászavarok vagy zsibbadás kíséri,

Ha a fejfájás hirtelen, erős fájdalomként jelentkezik, különösen a tarkónál,

Ha a fejfájás gyógyszeres kezelés ellenére sem enyhül, vagy gyakran visszatér.

A hatvani kórház javaslatai az őszi migrén ellen:

Figyeljünk a megfelelő alvásra és pihenésre,

Kerüljük a hirtelen vércukorszint-ingadozást okozó ételeket,

Gondoskodjunk a megfelelő hidratálásról,

Tartsunk szünetet a digitális eszközök használata közben

Igyekezzünk minél jobban minimalizálni a stresszt.

Dr. Mangó Gabriella az önmegfigyelést javasolja

A fronthatásokról és az általuk okozott fejfájásról korábban dr. Mangó Gabriellát, a gyöngyösi háziorvost és természetgyógyászt is megkereste portálunk. A doktornő elmondta, hogy fizikai és pszichés változások egyaránt megfigyelhetőek a fronthatás előtt és alatt is. Befolyásolhatja a közérzetünket, az alvásritmusunkat, a koncentrációs képességünket, de még a vérnyomásunkat, a vércukorszintünket is.