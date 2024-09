A Heine-Medin szekció találkozót elsősorban a kellemes időtöltés reményében, de azért is hívták életre, hogy felhívják a figyelmet: a poliovírus ma is létezik, a védőoltás elengedhetetlen, hogy a gyermekbénulás továbbra is ismeretlen maradhasson a felnövekvő generációk számára.

– Mi már mindenképpen győztesek vagyunk, legyőztük ezt a betegséget – mondta a hetvenes éveiben járó Nádasdi Istvánné, Magdi a Mozgáskorlátozottak Egyesületének Országos Szövetsége berkein belül működő Heine-Medin szekció elnöke a Hotel Egerben megtartott kétnapos sorstársi találkozó előtt. Szavaiból életerő sugárzik, de a mondat végén nem tudom nem észrevenni a pici bicsaklást, a szemében egy könnyet. Ez azonban csak pillanatnyi elrévedés, energikusan, vidáman, de legfőképp természetesen beszél a gyermekkoráról.

Heine-Medin kór betegeinek közös tornája

Fotó: Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

Magdi 2,5 éves volt, amikor elkapta a polióvírust, vagy ahogy jobban ismerik a járványos gyermekbénulás kórokozóját. A betegséget a poliovírus okozza, amely a bélrendszeren keresztül fertőz, a gerincvelő nagy mozgató idegsejtjeibe jut el, és ezek pusztulását okozza. Az irányítást vesztett izom működésre képtelen, ennek következtében kéz-, láb- vagy légzésbénulás egyaránt kialakulhat. A legsúlyosabb betegek életük végéig vastüdőben éltek-élnek, bénult légző izmaik miatt. Sokan kerekesszékbe kényszerültek az alsó és felső végtagok valamint törzsizmaik részleges vagy teljes bénulása miatt. A közepesen súlyosan bénultak járógépet viselnek, ortopéd cipővel, mankóval vagy támbottal kiegészítve. Az enyhe lefolyású esetek végtagrövidüléssel, támbottal, mankóval, ortopéd cipővel ellátva élik életüket. A betegség fontos jellemzője, hogy értelmi károsodással nem jár, így sokan szellemi tevékenységgel kompenzálták fizikai hátrányaikat. Többségük családos, teljes és tartalmas életre vágyó ember.

Heine-Medin kór betegeinek közös tornája

Fotó: Huszár Márk/ Heves Megyei Hírlap

Ez utóbbi csoportba tartozik Magdi is, aki most már ugyan használ kerekesszéket is, de mankóval jár, jellegzetes, a paralízisesekre jellemző biccenés hívja fel a figyelmet, ő is az '50-es évekbeli járvány szerencsés túlélője.