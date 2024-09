– Kevesebb politikai vita - több eredmény! – jelentette ki Szókovács Péter a közösségi oldalán.

– Most még sokan kételkednek abban, hogy sikerülhet-e magunk mögött hagyni Gyöngyös elmúlt évek, évtizedek túlpolitizált közéletét. Hiszünk benne, és teszünk is érte, hogy így legyen. A VAGY Egyesülettel kötött együttműködés, illetve a személyes munkakapcsolatok erősítése is ezt a szándékot bizonyítja, már hivatalba lépés előtt is. Faragó Tamással, az 1. körzet képviselőjével átbeszéltük a teendőket és a tapasztalatokat. Túl sok feladat van ahhoz Gyöngyösön, hogy meddő vitákra pazaroljuk az időt és az energiát! – fogalmazott Szókovács Péter a Facebook-oldalán.