Farkas László szerint az látható, hogy a szerekről leszokáshoz a szakmai segítség nagy hiányosságokkal küzd

– Tiszaburán előbbre léptünk a közbiztonság javulása terén ebben a nagyjából féléves időszakban, de kevésnek bizonyult a heti egy alkalommal történt prevenciós beszélgetés. Némi lelki gondozás is történik ilyenkor, majd néhány hónap múlva el kezdődik a szakértői szint Budapesten, Debrecenben. Erre a szintre 3-4-en jutottak el. Volt aki egy hónap után hullott ki, de volt, aki már a második héten. Hála Istennek, olyan is van, aki már háromnegyed éve ott van Budapesten. Azt tapasztaljuk, hogy annak van több esélye, akinek jobb a családi háttére, illetve – nagyon különös módon – akinek nincs visszaút. Utóbbi azt jelenti, hogy akinek sikerülni látszik a program végigvitele, annak a szülei is drogot árultak először, aztán maguk is szerhasználók lettek, végül a saját házukat is lebontották drogért – jelenleg Szolnokon csöveznek hajléktalanként. Igaz, ez a fiú is visszaesett párszor. Az addiktológus azt mondta, ezeknek a fiataloknak meg kell tapasztalni a halálközeli állapot élményét ahhoz, hogy rádöbbenjenek, mit veszíthetnek. Erről a fiúról úgy látszott, egy-két héten belül ott hal meg az utcán. Most már szakmát tanul a budapesti kezelése során – emelte ki Farkas László.

A gyöngyösi drogprevenciós ülésen elhangzott, hogy a kábítószer okozta probléma egyre mélyül

– A szegények drogja az az 1000 forintos, ki tudja, miből kotyvasztott szemét, amivel élnek ezek a fiatalok. Nagyon könnyű rászokni, néhány használat után már függővé válnak, de borzasztó nehéz kijönni belőle. Tiszaburának mintegy 3300 lakosa van, ennek közel 10 százaléka súlyosan és láthatóan érintett a droggal. Ők megjelennek a közterületeken, mint régen a csövesek, a szipusok, és folyamatos problémát okoznak. Azt gondolom, számuk a következő 10 évben komoly emelkedést mutat. De rajtuk kívül még számosan vannak, akik a négy fal között kábulnak be. Tudjuk, hogy hétvégente otthon drogoznak, de igazából nem vehető észre, mert egyébként eljárnak dolgozni. Csak épp a fizetésük, lehet, felét is drogra költik, ahogy korábban a kocsmában itták el. Sajnos, a negatív folyamatoknak még nem vagyunk a csúcsán. A rendőrség, ha lecsuk egy dílert, kettő van helyette. Összetett a munka a rendőrség, az önkormányzatok, a civilek összefogásával, és a családokon belül is beszélni kell róla. A drog csapdájába nagyon könnyen bele lehet csúszni, mert bárhol be lehet szerezni az anyagot, ám leszokni már annál nehezebb – hangsúlyozta Farkas László a gyöngyösi drogprevenciós ülésen.