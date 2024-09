Az árvízvédelmi munkálatokhoz éppen ezért a hivatásos szervek mellett önkéntesek is csatlakoztak. A MATE Hallgatói Önkormányzata a HÖOK felhívására csatlakozott a kezdeményezéshez és egy nap leforgása alatt több mint 300 önkéntest toborzott a gödöllői, a budai és a gyöngyösi campusról. A hallgatókhoz az egyetem munkatársai is csatlakoztak. A hallgatók, oktatók és dolgozók a nap folyamán több száz homokzsákot töltöttek meg és pakoltak fel teherautókra. A HÖOK az árvízi védekezésben részt vevő fiatalok munkáját 2025-ös EFOTT napijeggyel köszönte meg, valamint kreditet is kaptak a segítségükért.