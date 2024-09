Szókovács Péter, Gyöngyös megválasztott polgármestere, a Városom, szeretlek Egyesület (VSZE) elnöke, illetve Nagy Attila, a júniusi választásokon önkormányzati képviselői mandátumot szerzett Változást akarunk Gyöngyösön (VAGY) Egyesület elnöke közösen jelentette be, hogy a két szervezet gyöngyösi együttműködési megállapodást kötött egymással csütörtökön. Mint ismert, a júniusi önkormányzati választásokon a Fidesz-KDNP-VSZE, illetve a baloldali összefogás (MSZP, DK, Jobbik, Momentum) egyaránt 7-7 képviselői mandátumot, míg a VAGY Egyesület 1 mandátumot szerzett a 15 fős gyöngyösi képviselő-testületben.

Szókovács Péter (balról) és Nagy Attila együttműködési megállapodást írtak alá

Forrás: Czímer Tamás / Heves Megyei Hírlap

Szókovács Péter az együttműködési megállapodás közös bejelentésekor kiemelte, hogy a nyilvánosság tiszta helyzetet teremt a változáshoz, a többség pedig erőt ad a rendhez. Gyöngyös új polgármestere hangsúlyozta, megválasztásával júniusban arra kaptak felhatalmazást a város lakóitól, hogy valósítsák meg vállalásaikat, ezzel az együttműködéssel pedig közelebb léptek céljaikhoz.

– Gyöngyösön rendnek kell lennie, a rendhez pedig változásra van szükség. Nagy Attila elnök úrral egyetértünk abban, hogy együttműködéssel mindig eredményesebb célt érni, mint viszálykodással és elvtelen alkukkal. Politikai riválisunknak is kínáltunk együttműködési lehetőséget, amit nem fogadott el. Ezzel együtt a jövőben is mindenkivel az egyetértésre fogunk törekedni. A nyilvánosság tiszta helyzetet teremt a változáshoz, a többség pedig erőt ad a rendhez. Nagy Attila szakmai tudására és elkötelezett munkájára személyesen is számítok, ezért fel fogom kérni arra, hogy a testületi munka mellett a városvezetésben is vállvetve dolgozzunk Gyöngyös érdekében. Hiszünk abban, hogy ezzel a döntéssel Gyöngyöst szolgáljuk, elkötelezettségünkkel pedig olyan irányt és erőt mutatunk, amelyhez érdemesebb inkább csatlakozni, mint azzal szembefordulni. Októbertől közösen fogunk dolgozni a város fejlődéséért, a gyöngyösiek életminőségének javításáért. Mindenkire számítunk – zárta szavait Szókovács Péter.