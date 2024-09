– Ha a Kékestetőtől gondolatban végigsétálunk a Gyöngyös nyolcvanasi városrészéig, a változások, a fejlődés megannyi jele tapasztalható az elmúlt években, évtizedekben. A most záródó ciklus elején részletes programmal indultunk. A legnagyobb vállalásunk a városfejlesztés volt. Fontos feladatunk volt a munkahelyteremtés, valamint az infrastruktúrával ellátott ipari park kialakítása. Jelentős feladatunk volt az otthonteremtés, és emellett a közbiztonság erősítése, és létfontosságú a választókörzetek fejlesztése. A ciklus elején komoly kihívásokkal is szembetaláltuk magunkat. Jött a pandémia, időszakonként teljesen leállt az élet. Azután jött egy energiaválság, az energiahordozók a sokszorosukra emelkedtek, s azt infláció követte. Nem volt egyszerű időszak. A pénzügyeket tekintve azonban a likviditást mindvégig sikerült megőriznünk. A városban tapasztalható jó adófizetési morál is hozzájárult ehhez. Kijelenthetem, hogy tisztességes öt évet tudhatunk magunk mögött – foglalta össze Hiesz György.