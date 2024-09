Csütörtökön immár második alkalommal csatlakozott a Gyöngyösi Zsidó Hitközség önálló rendezvénnyel az országos, idén 26. alkalommal megrendezett Zsidó Kulturális Fesztiválhoz. A gyöngyösi hitközség, a Status Quo Ante Izraelita Anyahitközség, valamint a Barankovics István Izraelita Műhely Egyesület szervezésében a Malek Andrea Máté Péter-díjas énekesnő, színésznő, valamint Jáger Bandi dzsessz-zongorista, zeneszerző alapította Soulistic együttes koncertjét tekinthette meg a gyöngyösi nagy zsinagógát megtöltő közönség.

A nagy zsinagógában rendezték a Gyöngyösi Zsidó Fesztivált, köszöntőt mondott Dr. Weisz Péter

A dalok felcsendülése előtt Petrovits Péter gyöngyösi rabbi, kántor bemutatta a közönségnek a sófárt, ami egy ősi zsidó hangszer: egy egyszerű kosszarv, melyet kürt módjára szólaltatnak meg. A rabbi elmondta, hogy ez a szarv emlékezteti a zsidókat arra a kosra, amelyet Ábrahám feláldozott fia helyett. Az elkövetkező ünnepekre való felkészülést szolgálja, hogy minden hétköznap reggel megszólaltatják. A sófár hangja bűnbánatra, számvetésre, az elszunnyadó lélek felkészítésére készteti a hívő izraelitát, hogy rendezze a viszonyát az Örökkévalóval, illetve az embertársaival, emelte ki Petrovits Péter.

Weisz Péter a gyöngyösi hitközség, valamint a Barankovics egyesület elnöke köszöntőjében emlékeztetett arra, hogy tavaly hagyományteremtő céllal rendezték meg először a Gyöngyösi Zsidó Fesztivált.

– A rendezvényünk ma is kettős célt szolgál. Egyrészt a zsidó, illetve a magyar kultúra közötti hasonlóságokat és egyezőségeket kívánja bemutatni, másrészt felhívni a figyelmet erre a csodálatos zsinagógára, amelyet a a Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (Mazsihisz) segítségével már elkezdtünk felújítani. Keresztények, muszlimok és zsidók közösen kitakarították a az épületet, fertőtlenítették, berácsozták, az oldalfalakat sikerült rendbe hozni, és nem ázik már be. A kijavított tetőszerkezet az elmúlt napok nagy esőzését is kibírta. Ez a koncert azt is szolgálja, hogy bemutassuk a zsinagógánkat a maga kiváló akusztikájával – emelte ki Weisz Péter.