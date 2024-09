A Gyöngyössolymosi Nagy Gyula Katolikus Általános Iskola is csatlakozott az Európai Diáksport Napjához a napokban, számolt be portálunknak Máténé Kiss Renáta testnevelő. Mint mondta, pénteken számos programmal készültek a diákok számára, remélve, hogy egy igazán mozgalmas, élményközpontú napot nyújthatnak tanulóiknak.

Minden diák 2024 méter futott a gyöngyössolymosi iskola sportnapján

Forrás: Beküldött fotó/Máténé Kiss Renáta

– Közel 100 diák választotta azt ezen a napon, hogy nem a megszokott módon, autóval vagy busszal érkezik az iskolába, hanem sokan húztak „nyúlcipőt”, és siettek be gyalog vagy rollerrel, kerékpárral, de sok lány görkorcsolyában gurult be az iskola épületébe. Ezt követően beindult a buli: Hajdu Erika profi zumbaoktató tartotta meg az első órát. Minden solymosi sulis diák, pedagógus, sőt az igazgató úr is beállt a táncos lábú oktató mögé, és igyekezett legalább valami hasonlót produkálni, mint a profi hölgy. A következő órában a tornateremben tanár - diák röplabda mérkőzésen szurkolhattak azok, akik nem voltak tagjai a diák röplabdacsapatnak, azaz nem a tanárokat legyőzésén szorgoskodtak. De az nem volt olyan egyszerű. Ezután zajlott a Labda, mint taneszköz az órán program, így bármilyen szakórájuk volt a gyerekeknek, a labda fontos szerepet kapott. A következő két tanórán az összes alsós kisdiák és a felsősök 2024 métert futottak az iskola körül. A legkisebbek is nagy kitartással és elszántsággal futottak, majd egy igazán büszke, de fáradt, amolyan megcsináltam-mosollyal érkeztek a célba. Az utolsó órában pedig az iskola új, öntött gumiborítású távolugró-pályáját adtuk át. Ezt a Decathlon által meghirdetett Sportból a legtöbbet nyertes pályázatából sikerült megvalósítanunk – részletezte Máténé Kiss Renáta.

A testnevelő kitért arra, hogy tanórák közti szünetek is aktívan teltek. Minden diák számára lehetőséget biztosítottak, hogy azzal a sporteszközzel játsszon, amivel csak szeretne. Volt, aki kosárlabdázott, focizott, tollaslabdázott vagy „csak” labdázott, tette hozzá.

A gyöngyössolymosi diákok jótékonysági futáson is részt vettek

– A nap zárása iskolánk első jótékonysági futása volt, a Jótifuti. Délután az iskola udvara megtelt lelkes és támogató szülőkkel, testvérekkel, akiket hajtott a tenni akarás az iskoláért. A program nemcsak az egészséges életmódot, a családi együttmozgást segítette, de konkrét célt is szolgált a futók által felajánlott pénzösszeg. Célunk egy olyan fedett játékterasz kialakítása az iskola udvarán, ahol helyet kap egy pingpongasztal és két csocsóasztal is. A kezdeményezés sikeres volt. A legtöbb résztvevővel rendelkező osztály elnyerte azt a vándorserleget, amivel egészen a jövő tanévig büszkélkedhet, elhelyezheti a tantermében. A sportos napot jövőre folytatjuk Gyöngyössolymoson – összegezte Máténé Kiss Renáta.